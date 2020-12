Calcio. Il messaggio di buone feste de presidente Ivaldi: "Che il 2021 sia davvero un punto di ripartenza per tutti"

Ancora pochi giorni e questo nefasto 2020 andrà a concludersi. Puntuale, è arrivato il messaggio del presidente del Comitato Regionale Ligure, Giulio Ivaldi. La speranza è che l'anno nuovo possa effettivamente vedere la ripartenza piena del movimento dilettantistico, già dai primi mesi del 2021.

"Nell’associarmi al messaggio del Presidente Sibilia - scrive Ivaldi - voglio anch’io abbracciarvi tutti in un gradito pensiero che ci possa permettere di trascorrere queste Festività Natalizie, per quanto possibile, in serenità e con l’auspicio e la confidente speranza che il 2021 possa essere davvero il punto di ripartenza che tutti, ormai da troppo tempo, auspichiamo.



Ringraziando coloro che hanno voluto formulare gli Auguri nei nostri confronti, invio a tutti il mio più sentito Buon Natale".