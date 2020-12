Calcio. Serie D, Vado ancora a bocca asciutta: la Folgore Caratese si impone 1-0 al "Chittolina", rossoblu al quarto ko di fila

VADO - FOLGORE CARATESE 0-1 (78' Valagussa)

TRIPLICE FISCHIO FINALE: LA FOLGORE CARATESE ESPUGNA 1-0 IL "CHITTOLINA", Vado al quarto ko di fila

93' ultima chance per il Vado, punizione dalla trequarti di Sampietro allontanata ancora una volta dal preciso intervento in uscita del portiere lombardo

90' quattro minuti di recupero

88' Boiga guadagna una punizione all'altezza della bandierina, Sampietro crossa in mezzo dove Bertozzi è bravo ad allontanare con i pugni

86' Ngom si libera sulla destra prima di servire il pallone in mezzo per Tronco, Vavassori riesce ad intervenire in scivolata favorendo poi l'intervento risolutivo di Luppi

82' entra Tronco al posto di A. D'Antoni, forza fresche per mister Longo con l'obiettivo di difendere il preziosissimo vantaggio maturato pochi minuti fa

80' Tarabotto si gioca la carta Boiga, fuori Dagnino

78' FOLGORE CARATESE IN VANTAGGIO: Silvestro su punizione centra la traversa, l'azione prosegue e Valagussa in mischia riesce a trovare la zampata che manda la sfera alle spalle di Luppi.

77' Kouda lancia Ngom a tu per tu con Luppi, Tissone trattiene il numero sette lombardo al limite dell'area venendo solamente ammonito dal direttore di gara tra le veementi proteste ospiti

71' entra Silvestro al posto di Macrì, seconda sostituzione tra le file brianzole

65' Ciko cerca l'incrocio dei pali alla sinistra di Luppi, traiettoria lenta e imprecisa che termina sul fondo

64' azione prolungata della Folgore con Kouda che guadagna un prezioso tiro dalla bandierina: Macrì calcia sul primo palo dove fa buona guardia Bacigalupo

59' Bacigalupo per Corsini, primo cambio ordinato da mister Tarabotto

58' punizione velenosa, calciata da Macrì, che attraversa tutta l'area di rigore, i lombardi reclamano un tocco di mano di un difensore rossoblu, ma l'arbitro non è dello stesso parere

53' gran palla di Sampietro in area di rigore, provvidenziale l'anticipo di Monticone su Valenti, pronto di testa a colpire verso la porta di Bertozzi

49' girata di Kouda dal limite dell'area piccola su un palla vagante all'interno dei sedici metri, Luppi blocca senza problemi

46' al via la ripresa

Ngom per Di Stefano, subito un cambio operato da mister Longo

SECONDO TEMPO

Dopo un minuto di recupero le squadre vanno al riposo sul parziale di 0-0

45' annullato a Valenti il gol dell'1-0, fischiata una posizione di fuorigioco sulla bella azione in velocità orchestrata dal Vado, qualche dubbio da parte della panchina rossoblu

44' azione in fotocopia anche dalla parte opposta, con il mancino di Corsini che si perde abbondantemente sul fondo

43' Macrì dalla bandierina, respinge la difesa rossoblu sui piedi di Agnelli che calcia al volo spedendo la sfera alle stelle

38' Corsini si muove bene tra le linee, passaggio in profondità a metà strada tra D'Antoni e Valenti e l'occasione sfuma

36' sul taccuino dell'arbitro anche A. D'Antoni, gioco pericoloso su Taddei

30' si rivede in avanti in Vado, angolo battuto da Sampietro sul secondo palo, ma Vavassori non riesce ad impattare bene la sferadi testa

27' prende coraggio la formazione di Longo, che sta cercando di alzando il baricentro nel tentativo di mettere in difficoltà la linea difensiva vadese. Poche azioni degne di nota fin qui da parte dell'undici di Tarabotto, Valenti e D'Antoni non riescono a pungere tra le maglie blu brianzole

24' Vavassori perde un brutto pallone a centrocampo favorendo la ripartenza di Valagussa, Dagnino costretto al fallo e inevitabile ammonizione per il numero sette rossoblu

18' cartellino giallo per Ciko, primo ammonito della gara

11' occasionissima per la Caratese con A. D'Antoni: il numero nove ex Bra, solo a tu per tu con Luppi dopo uno splendido passaggio in profondità di Macrì, non riesce a scavalcare l'estremo difensore vadese, bravo ad opporsi e a salvare il risultato

8' buono spunto personale di Corsini, traversone in mezzo controllato senza problemi da Bertozzi

4' rossoblu schierati con il 4-3-1-2, Corsini trequartista alla spalle di Valenti e D'Antoni. Dal primo minuto anche Dagnino al posto di Lala

1' inizia la sfida al Chittolina! Vado in divisa bianca, completo blu per la Caratese

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio a tutti i lettori di Svsport.it: tra pochi istanti il fischio d'inizio di Vado-Folgore Caratese, gara valevole per l'undicesima giornata del girone A di Serie D, ultima prima della sosta natalizia che terminerà il prossimo 6 gennaio.

Formazioni

VADO (4-3-1-2): Luppi; Gulli, Vavassori, Tissone, Alberto; Dagnino, Taddei, Sampietro; Corsini; Valenti, D'Antoni R.

A disposizione: Ghizzardi, Boiga, Lala, Bacigalupo, Casazza A., Chicchiarelli, Casazza L., Favara.

Allenatore: Tarabotto

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Bertozzi; Agnelli, Monticone, Derosa, Cacciatori; Valagussa, Ciko, Kouda; Macrì, D'Antoni A., Di Stefano.

A disposizione: Corti, Ngom, Silvestro, Zucca, Marini, Tronco, Cozzari, Troiano, Schiavina.

Allenatore: Longo