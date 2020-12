Calcio, Serie D. Si chiude il 2020 (salvo recuperi). Osso duro Caronnese per la Sanremese, l'Imperia proverà ad acuire le difficoltà del Casale

Ultimo turno di campionato prima della pausa natalizia per le squadre partecipanti al girone A.

Alcune formazioni torneranno in campo mercoledì prossimo per assorbire parte dei recuperi, ma per rivedere tutte le protagoniste sul rettangolo verde bisognerà attendere l'Epifania.

Oltre al Vado, impegnato al Chittolina con la Folgore Caratese, altri due appuntamenti importanti attendono le ponentine.

La Sanremese cerca conferme importanti dopo la vittoria per 30 di Varese e un osso duro come la Caronnese rappresenta il miglior termometro sullo stato di forma dei matuziani.

Punta a proseguire la propria serie positiva anche l'Imperia, ospite di un Casale a secco di vittorie praticamente da un mese.

Rimanendo nei quartieri alti il Bra tenterà di mantenere quantomeno inalterato il proprio vantaggio sulle inseguitrici nella trasferta in casa della Castellanzese, mentre il Pont Donnaz farà rotta verso Arconate.

Big match di giornata sarà Gozzano - Derthona. Attenzione a tre incontri per le dinamiche di bassa classifica: Lavagnese - Varese, Fossano - Chieri e Saluzzo - Borgosesia. Completa il programma Legnano - Sestri Levante, posticipata alle ore 15:00.

Livescore attivo su Svsport.it a partire dalle 14:30.