Calcio. Vado, ultima fatica prenatalizia contro la Folgore Caratese. Tarabotto: "Numeri e moduli non sono il problema principale, serve un atteggiamento più grintoso"

Momento delicato in casa Vado dopo le tre sconfitte consecutive rimediate contro Bra, Caronnese e Sestri Levante, ma la formazione di Luca Tarabotto vuole interrompere a tutti i costi la striscia negativa di risultati già nel primo pomeriggio, quando al "Chittolina", nell'ultima gara di questo 2020 vissuto sulle montagne russe (tra retrocessione, ripescaggio, brutte sconfitte ed exploit inaspettati contro avversari di valore) i rossoblu riceveranno la visita della Folgore Caratese, quindicesima in classifica con soli sette punti all'attivo ma con due gare ancora da recuperare.

Ci si attende quindi una prova d'orgoglio da parte di Taddei e compagni, specie dopo la prestazione poco convincente, in termini di grinta e cattiveria, messa in campo contro il Sestri Levante: "Stiamo uscendo dal campo sconfitti e suonati - evidenzia Tarabotto a poche ore dal match - in settimana la squadra si allena bene, ma in partita mancano, in alcuni momenti, cattiveria e un pizzico di scaltrezza in più che risultano sempre decisive ai fini del risultato. Problema di modulo? Abbiamo segnato e preso gol con il 4-3-3, il 4-2-3-1 e il 4-3-1-2: credo che i numeri non siano il problema principale in questo momento, conta soprattutto scendere in campo con la giusta determinazione".

L'assenza di D'Agostino sulla trequarti potrebbe spingere lo staff rossoblu a riproporre il 4-3-3, con due esterni veloci come Boiga e Corsini in grado di pungere soprattutto in ripartenza. Da non escludere la presenza di Dagnino dal primo minuto, con Vavassori ancora al centro della difesa nonostante la ferita all'arcata sopraccigliare rimediata tre giorni fa al "Sivori".

Fischio d'inizio alle ore 14.30, livescore e webcronaca diretta su Svsport.it