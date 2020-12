Gli auguri natalizi di Roberto Pizzorno, Delegato Provinciale Coni; "Saranno festività diverse, ma le prossime saranno più gioiose di queste"

Il messaggio di Roberto Pizzorno:

“In occasione del Santo Natale voglio augurare a tutto il mondo sportivo la mia vicinanza in questo particolare momento dovuto alla pandemia”. Lo afferma il delegato del Coni Point Savona alla vigilia della festa più attesa e bella dell’anno. Dice ancora Pizzorno: “Andiamo a festeggiare un Natale strano, diverso dagli altri anni, ma con la consapevolezza che il prossimo sia più bello è gioioso di questo. Il Covid_19 ha paralizzato dall’inizio dell’anno il mondo sportivo. La maggior parte delle manifestazioni programmate dalla associazioni, dalle Federazioni, dagli Enti di Promozione, dalle Associazioni benemerite del Coni e dalla nostra organizzazione sono state annullate, ma in ogni caso siamo stati sempre vicino ai nostri atleti e atlete, che saranno il futuro del nostro sport, ai dirigenti e tecnici, alle società sportive. Il Coni Point Savona, nonostante la pandemia, è riuscito ad organizzare, grazie alla fattiva collaborazione delle associazioni sportive del territorio, Educamp Smart 2020. Siamo stati presenti a Savona, con tre Educamp, e poi Quiliano, Albissola Marina, Albisola Superiore, Cairo Montenotte, Altare, Vado Ligure e Alassio. Questa iniziativa ha visto il coinvolgimento di oltre 2500 bambini dai 5 ai 14 anni ed il coinvolgimento un centinaio di tecnici e dirigenti che hanno preso parte alla formazione del progetto. A settembre siamo partiti con i Centri Coni. Sono ben 11 i centri nella provincia di Savona con un totale di 32 associazioni che hanno aderito al progetto. In tutte queste iniziative abbiamo coinvolto tutti i comuni della provincia che hanno apprezzato l’operato svolto”. Conclude Pizzorno: “Nonostante la pandemia, il lockdown, abbiamo cercato di essere attivi, presenti, e cercato di aiutare, con progetti mirati, le associazioni in difficoltà. Avremmo potuto fare di più, forse si, ma quello che siamo riusciti a fare, ad ottenere, pur fra mille difficoltà, l’abbiamo fatto nella massima sicurezza. Noi siamo per lo sport che unisce, non per quello che divide, e come diceva papa Giovanni Paolo II “L’ atleta vero è colui che tra le righe del suo impegno, della sua passione, del suo successo ha valori che fanno grande non solo un atleta, ma l'uomo stesso”.