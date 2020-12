Allerta Meteo: brusco calo delle temperature, l'Arpal non esclude l'arrivo di qualche fiocco di neve sulla costa

Dopo il sole che ha caratterizzato la giornata di ieri e la mattinata odierna, e che tornerà a far capolino qua e là nella parte centrale di domani prima di un nuovo peggioramento sul levante lunedì sera, la Liguria oggi sarà raggiunta presto da nubi in arrivo da Ovest.

La scorsa notte, con il cielo sereno, si sono registrate temperature già rigide un po’ su tutta la regione: il record del freddo è di Calizzano (Savona) con -9.8, seguito da Colle di Nava (Imperia) con -7.9 e -7.4 a Santo Stefano d’Aveto (Genova). Ampiamente sotto zero Pratomollo (Genova) con -6.8, Sassello (Savona) con -6.6, -5.4 a Torriglia Garaventa (Genova), -5.1 a Cairo Montenotte (Savona), -5.0 a Montoggio (Genova), -4.6 a Padivarma (La Spezia, minima più bassa in provincia), -3.1 a Rossiglione (Genova). Freddo anche nei capoluoghi di provincia: Genova Centro Funzionale 5.0 (a Monte Pennello toccati -3.1, a Pontedecimo 1.1), Savona Istituto Nautico 4.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 4.9, La Spezia 3.8. Venti settentrionali con raffiche di burrasca che, a Casoni di Suvero, nello spezzino, hanno soffiato a 115.2 km/h.

Il rinforzo dei venti da nord sul settore centrale, infatti, creerà condizioni di convergenza con quelli meridionali che soffiano molto intensi soprattutto a levante: perciò, per via della tramontana, fino a inizio mattinata i fiocchi di neve potranno sospingersi in costa fra Genova e Savona.

Quota neve oltre 500-600 m, in calo fino a fondovalle su D e parte occidentale di E. Non si escludono locali episodi di gelicidio nella notte.

In serata venti in intensificazione dai quadranti meridionali fino a forti (50-60 km/h) e rafficati su parte orientale di B e C e in genere sui rilievi, localmente forti (40-50 km/h) altrove.