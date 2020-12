Pallacanestro Alassio: pollice alto per la festa di Natale, ora lo sguardo si rivolte ai prossimi appuntamenti

" È stato un anno particolare, iniziato con tante nostre squadre ai primi posti in classifica in diverse categorie (nella scorsa stagione) e purtroppo interrotto a causa della pandemia. Abbiamo ripreso, ormai da giugno, e non abbiamo mai smesso proseguendo un percorso di allenamenti con l'obiettivo di una costante crescita tecnica sia per i piccoli che per i più grandi in attesa di tornare a fare le tanto desiderate partite. Fortunatamente, pur mantenendo la distanza e all'aperto, grazie alle possibilita' che ci regala il nostro bellissimo sport di correre, palleggiare e tirare si riescono a fare tanti esercizi e gare rispettando tutti i protocolli ma in un ambiente sano, divertente e con la giusta competizione."