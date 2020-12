Giudice Sportivo, Serie D: l'Imperia riceverà il Vado senza Capra e Fiani

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 23/12/2020

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MORANDI FABRIZIO (CASTELLANZESE 1921)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FIANI MATTEO (IMPERIA)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

ANDREOZZI FABIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

AMMONIZIONE (I INFR)

ANDREOZZI FABIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAPRA EDOARDO (IMPERIA)

Per avere, a gioco fermo, afferrato un calciatore avversario per il collo.





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSTA CHRISTIAN (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CORTINOVIS DAVIDE (BORGOSESIA CALCIO)

BRUSA EDOARDO (LEGNANO SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CELLA STEFANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

POESIO CLAUDIO (CASALE A.S.D.)

NGOM MAMADOU BARA (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

ALBANI EDGAR (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

VONO RICCARDO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

TANASA ANDREI (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

CARLI GABRIELE (SALUZZO)