Calcio, Asd Savona: "Sul Bacigalupo e sul nome del club si esprimerà solo l'Area Comunicazione del Club

"La società Asd Savona Calcio, in merito alle notizie apparse oggi sulle pagine di un organo di informazione locale, precisa che, a partire dalla data odierna, in merito agli argomenti “logo, nome Savona calcio” e “situazione stadio Bacigalupo” ogni sua posizione sarà riconoscibile e pubblicabile solo ed esclusivamente se formulata dall’area comunicazione della società stessa.

Trattandosi di argomenti di delicata importanza per la società e coinvolgendo altre entità che stanno lavorando sull’argomento quali Federazione Italiana Gioco calcio e curatela fallimentare, si ritiene che sia rispettoso degli stessi che la società non sia coinvolta in concetti che non abbia ufficialmente espresso.

Si invitano altresì gli organi di stampa, nel momento in cui vogliano affrontare i suddetti argomenti a non attribuire affermazioni alla società che non siano espresse in maniera diretta e che invece siano riconoscibili inequivocabilmente i soggetti che abbinano le loro affermazioni al nome della società Asd Savona Calcio.

Tutto quanto sopra nel pieno rispetto delle singole posizioni (media e società) e della proficua collaborazione reciproca fin qui improntata, oltreche’ della tifoseria che non si vuole fuorviare con informazioni non ufficiali".