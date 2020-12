Calciomercato. Anticipazione confermata, Valenti lascia il Vado e passa ufficialmente al Chieri

La notizia era iniziata a circolare l'altro ieri pomeriggio, ma ieri sera i crismi dell'ufficialità sono arrivati.

Diego Valenti non è più un attaccante del Vado, il Chieri ha infatti annunciato l'attaccante del centravanti:

“Siamo molto soddisfatti di poter riavere con noi uno dei giocatori simbolo del nostro settore giovanile – analizza Paolo Vautretto, responsabile dell’area sportiva del sodalizio torinese – e dobbiamo ringraziare l’ottimo lavoro del direttore Pino Perfetti. È un innesto molto importante perché Diego, con l’esperienza maturata in questi anni in Serie D, arricchisce senza dubbio la nostra rosa. Il suo arrivo inoltre va nella direzione voluta dal presidente di valorizzare gli elementi del nostro settore giovanile e per loro, Valenti, sarà sicuramente un esempio”.