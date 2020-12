Calciomercato. Il nome di Fabio Fossati è tra i più chiacchierati, il ritorno in panchina potrebbe essere dietro l'angolo

Dopo essere entrato dalla porta principale nel mondo dei professionisti con l'Albissola, per Fabio Fossati potrebbe arrivare presto il momento del ritorno in campo.

L'allenatore genovese ha ponderato con estrema attenzione alcune offerte nell'ultimo anno e mezzo, ma la scintilla non è mai del tutto scoccata con i club pronti a farsi avanti.

Non è un segreto che il matrimonio con la Torres, storica e iconica piazza sarda, non fosse così lontano dall'essere celebrato, ma si è mormorato di un'altra piazza importante in Emilia Romagna nel corso degli ultimi giorni.

Alcuni rumors, non confermati, ipotizzano anche un possibile approdo al Vado, nel caso le difficoltà dei rossoblu dovessero perdurare.

Certezze al momento non ve ne sono, ma le probabilità che nel 2021 si riveda Fabio Fossati in panchina sono particolarmente alte.