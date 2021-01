Calcio, Asd Savona. Alessio Bisio si pone già i primi obiettivi. "Rispettare le ambizioni del club e raggiungere 100 presenze in biancoblu"

Il passaggio all'Asd Savona di Alessio Bisio è stata di fatto una delle poche trattative di mercato conclusa nel corso di dicembre.

A campionati fermi, i movimenti si sono infatti contati con il contagocce, ma proprio questo fattore sottolinea la volontà reciproca, del club e del giocatore, di chiudere rapidamente l'operazione.

"E' inutile nascondere la mia soddisfazione per il ritorno in biancoblu - ha spiegato il difensore centrale - sono infatti tornato a casa dalla porta principale. La motivazione per far bene non sarebbe mancata in nessuna piazza, ma ritrovare il Savona regala inevitabilmente un plus di emozioni particolari. C'è voglia da parte di tutti, giocatori e società, di centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Lo sguardo è rivolto sia al passato che al futuro.

"Il sogno di poter tagliare il traguardo delle 100 presenze con il Savona c'è. Dovrebbero mancarmi circa una ventina di "gettoni" prima di raggiungere questo obiettivo. Sarebbe potuto arrivare prima, ma tanti anni fa qualcuno aveva spinto per farmi andare via. Spero con tutto il cuore di poter festeggiare al Bacigalupo: quella è la casa del Savona e lì vi è rinchiusa tutta la storia della società. Chiamate dai vecchi compagni? Ho ricevuto le congratulazioni di Bracaloni, Biffi e Di Gioia, mi hanno fatto particolarmente piacere".

I ringraziamenti sono però d'obbligo anche per chi ha dimostrato concretamente fiducia e rispetto nelle ultime due stagioni.

"Un grazie va a mister Schiazza della Sestrese che ha creduto fortemente in me l’anno scorso e con il quale, insieme ai miei compagni, ho condiviso un annata fantastica finita con il salto in Eccellenza.

Un pensiero speciale infine va alla Goliardica, al presidente Saracco, al direttore Ricci e al tecnico Di Somma. Mi hanno trattato benissimo e hanno permesso il mio ritorno a Savona senza porre alcun tipo di ostacolo o polemica".