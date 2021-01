Il Vado non vuole lasciare nulla di intentato nel percorso verso la salvezza e, dopo Stefano D'Agostino, è pronto a portare a termine un'altra operazione di alto profilo. Il nome caldo è quello di Mariano Bernardini, centrocampista proveniente dal Real Agro Aversa.

Il giocatore campano, ex di Napoli e Paganese, ha collezionato nel biennio 2018-2020 ben 46 presenze in Serie C, 25 con la Lucchese e 21 con il Pontedera.