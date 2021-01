Calcio. Calizzano, il presidente Alex Rocca guarda con entusiasmo al 2021: "Non può piovere per sempre, vogliamo creare un polo multisportivo per tutti"

Tra le società che più hanno sofferto a causa dell'emergenza coronavirus dell'ultimo anno ci sono sicuramente quelle che partecipano ai campionati di Seconda Categoria. Fra queste il Calizzano del presidente Alex Rocca, il quale, attraverso un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club valbormidese, ripercorre quanto accaduto dallo scorso mese di febbraio, nella speranza che con il 2021 si possa tornare presto in campo.

"E' stato un anno complesso per gli sportivi. Un pensiero va a tutti i lavoratori dello sport dilettantistico, un settore in seria difficoltà. Non dimentichiamo che è il loro impegno a permetterci di svolgere i nostri hobby con tutti i comfort. Auguro loro un 2021 di serenità e stabile ripartenza. Per quanto riguarda la nostra società, pur non giocando, abbiamo vinto una partita: abbiamo creato un gruppo di amici veri. Con la loro passione sono la prova che anche le piccole realtà di paese possono essere vivaci. Ringrazio per l'inestimabile lavoro il responsabile del settore giovanile Filippo Rasetto, tutti mister e la nostra segretaria del vivaio Elena Viglizzo. Sono un pilastro per i ragazzi di Calizzano. Ai nostri giovani dico di resistere, perché il futuro è loro e perché "non può piovere per sempre".