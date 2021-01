Calcio. Serie D, è un girone A ancora tutto da scoprire: i primi voti alle squadre in attesa di portare a termine il girone d'andata

Il periodo di Capodanno regala sempre la possibilità di fare il punto della situazione sul campionato di Serie D, con le gare del girone di ritorno pronte a scattare solitamente nel giorno dell'Epifania. Non sarà però così tra quattro giorni, quando le venti formazioni che compongono il girone A scenderanno sì in campo, ma per la dodicesima volta in stagione (senza considerare i tanti recuperi ancora in calendario, sono solo sette infatti le squadre che sono riuscite a disputare prima del 31 dicembre tutti i match rinviati causa Covid o maltempo).

Ed è proprio l'emergenza sanitaria ad aver stravolto la classica routine del massimo campionato dilettantistico, rimasto comunque in vita nonostante le enormi difficoltà riscontrare soprattutto a fine ottobre con la pesante risalita dei contagi. Una prima griglia di valutazione, al netto di tutte le problematiche affrontate da ogni società, è comunque stilabile, con la speranza che il nuovo anno possa riportare il calcio giocato al centro dell'attenzione.

BRA: dalla salvezza in extremis ottenuta per differenza reti prima dello stop ai campionati della passata stagione, fino ad arrivare alla vetta del girone A di quest'anno con una partita ancora da recuperare. I piemontesi di Daidola sono la vera sorpresa del torneo: 25 punti su 30 a disposizione, miglior difesa e gruppo sempre più affiatato, per i giallorossi può essere l'annata buona per conquistare qualcosa di grande. Voto 8

PONT DONNAZ: l'unica squadra valdostana del girone, neopromossa dall'Eccellenza, è l'altra grande rivelazione di questa Serie D. Un solo ko, alla seconda giornata, per i ragazzi di Cretaz, in serie positiva da otto turni. L'obiettivo salvezza, con ventisette partite ancora in calendario, sembra già in tasca. Voto 8

GOZZANO: tra le candidate alla vittoria finale del campionato dopo la retrocessione dalla Serie C, la squadra di Soda sembra aver ingranato dopo un iniziale periodo di assestamento. Nove punti nelle ultime tre uscite, porta inviolata e terzo posto in classifica, i rossoblu si candidano seriamente al ritorno tra i professionisti. Voto 7.5

CARONNESE: sette punti di distanza dalla vetta, ma la formazione lombarda naviga nelle zone alte della classifica ormai da parecchi anni. Organizzazione di gioco e buone individualità, il tutto sotto l'occhio esperto di mister Gatti. Voto 7

DERTHONA: un'altra neopromossa che viaggia a ritmi sostenuti. Buoni i risultati ottenuti fin qui dal duo Cavaliere-Canepa, pronti a voltare pagina dopo l'esperienza vissuta a Savona. Voto 7

SANREMESE: la prestazione "indecorosa" - definita così da mister Bifini - contro il Saluzzo non cancella una prima parte di campionato nel complesso discreta, ma per ambire a qualcosa di davvero importante serve ancora uno step significativo in termini di grinta e qualità. Voto 6

SESTRI LEVANTE: tredici punti su diciassette totali conquistati nel fortino del "Sivori", dove i corsari sono ancora imbattuti. Poche soddisfazioni in trasferta, ma la salvezza resta un obiettivo alla portata dei ragazzi di Ruvo. Voto 6.5

LEGNANO: una delle squadre maggiormente colpite dal Covid. I quattro successi nelle ultime cinque gare hanno però risollevato i lilla, che devono ancora recuperare due partite. Voto 6.5

CHIERI: prevale il segno X quando gioca la formazione piemontese: solo tre i successi conquistati fin qui dalla squadra di Didu, ma ha tutte le carte in regola per alzare i giri del motore e avvicinarsi ulteriormente alle posizioni di testa. Voto 6

IMPERIA: inizio di stagione non facile per i nerazzurri di Lupo, cresciuti poi notevolmente dalla fine di ottobre: le vittorie contro Varese, Chieri e Fossano hanno dato respiro alla truppa nerazzurra, ma vietato abbassare la guardia. Voto 6.5



LAVAGNESE: media punti positiva e due gare ancora da recuperare: i bianconeri hanno iniziato con il piede giusto la lotta per mantenere la categoria. Voto 6.5

SALUZZO: in linea con gli obiettivi stagionali: pesantissime le vittorie casalinghe contro Vado e Sanremese, i granata si confermano un osso duro per chiunque soprattutto tra le mura amiche. Voto 6.5

CASTELLANZESE: sembra superato il periodo di appannamento vissuto a novembre: i lombardi, una delle novità del girone A, hanno ritrovato i tre punti proprio alla vigilia di Natale, infliggendo alla capolista Bra il primo ko stagionale. Voto 6

FOLGORE CARATESE: ci si aspettava probabilmente qualcosina di più dalla squadra brianzola, anche se è stato davvero lungo il periodo di stop dovuto al Covid. I tre punti conquistati a Vado e il pareggio di Sestri rappresentano la medicina migliore per iniziare il 2021 con una marcia in più. Voto 5.5

CASALE: una delle sorprese in negativo del girone: cinque sconfitte su dieci gare, la squadra di Buglio deve ritrovare incisività e cattiveria per risalire dalla zona playout. Voto 5

VADO: rosa praticamente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione: i quattro ko consecutivi prima delle feste, condizionati anche da diverse decisioni arbitrali assai discutibili, hanno generato parecchio malcontento dalle parti del "Chittolina". Attese novità di mercato dopo la partenza di Valenti, da valutare anche la reazione della squadra dopo il passo indietro compiuto da mister Tarabotto. Voto 5

BORGOSESIA: è la formazione che ha giocato meno partite (solo 8): squadra giovanissima con ampi margini di crescita, con lo spirito giusto può lottare fino alla fine per centrare la salvezza. Voto 6



ARCONATESE: un solo successo in nove gare fin qui disputate: le due partite da recuperare sono una piccola attenuante, ma è necessario un salto di qualità importante per risalire la china. Voto 5.5

CITTA' DI VARESE: il Covid e gli infortuni non possono giustificare il disastroso avvio di stagione di una squadra partita con ambizioni di alta classifica. Via Sassarini, dentro mister Ezio Rossi, ma, in primis, è la mentalità che deve cambiare. Voto 4

FOSSANO: sette ko di fila dopo il debutto vincente contro il Saluzzo. La giovanissima squadra di Viassi fatica rispetto all'ottimo campionato disputato lo scorso anno: la strada verso la salvezza è tutta in salita, fondamentale il mercato di riparazione. Voto 5