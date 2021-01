Calciomercato: sfuma l'idea Virdis al Vado, ma l'attaccante sardo strizza l'occhio ai rossoblu in vista del prossimo anno

Le quattro sconfitte consecutive prima di Natale e la partenza di Valenti (tornato al Chieri) hanno scatenato numerosi voci di mercato intorno al Vado, dove si attende, come anticipato il 31 dicembre, l'annuncio ufficiale per l'arrivo del centrocampista Bernardini, ex Pontedera.

Sembra invece allontanarsi definitivamente, almeno per questa sessione invernale, l'arrivo di Francesco Virdis in maglia rossoblu, nonostante i rumors circolati nei giorni scorsi. Il bomber di Ozieri, attualmente in forza al Muravera, concluderà infatti la stagione in Sardegna, anche se la piazza vadese resta un'opzione interessante per il centravanti ex Savona: "Non c'è stato alcun contatto per ora - sottolinea Virdis - ma è una destinazione a me molto gradita. Spero che a giugno ci sia la possibilità di incontrarsi, sarebbe una bella occasione poter indossare la maglia del Vado".