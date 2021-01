Calcio. Cosa aspettarsi dal 2021. Albenga, servono le mosse giuste per ripartire con slancio

Sette punti in tre partite rappresentano un bottino in linea con le ambizioni della società, ma è indubbio che, dalle parti di Albenga, il livello di soddisfazione per le prestazioni offerte dalla squadra (su cui pesa l'eliminazione in Coppa Italia in casa del Finale) non sia ai massimi.

La squadra di mister Grandoni è infatti apparsa eccessivamente compassata e priva di quella brillantezza fisica e mentale necessaria per ambire nel lungo periodo al salto di categoria, data l'ampia concorrenza, ma lo stop ai campionati e la riapertura delle liste, potrebbe offrire nuove chances agli ingauni.

Novità in entrata (con innesti di qualità e fantasia dalla mediana in su) e in uscita (tanti giocatori di Eccellenza sono tentati dalle offerte dei club di D, al momento l'unico torneo dilettantistico in corso), non sono affatto da escludere, anche pensando a possibili nuovi contorni tattici per il team di Grandoni.

Le tre settimane di allenamenti anticipate dal presidente del Comitato Ligure, Giulio Ivaldi, unite al lungo stop, potrebbero trasformarsi di fatto in una nuova preparazione precampionato. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per consolidare i punti forti e porre rimedio ai limiti emersi tra fine estate e inizio autunno.