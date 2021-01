Calcio. Cosa aspettarsi dal 2021. Cairese, sbagliato definirla outsider

La linea di continuità tracciata dalla Cairese si è rivelata un plus determinante per il grande avvio di stagione vissuto dai gialloblu.

Il primato attuale in classifica e il passaggio del turno in Coppa Italia lo testimoniano in maniera limpida.

Pochissime sono state le novità da assorbire nel corso dell'estate e le poche variabili da inserire hanno visto volti ben conosciuti come quelli del tecnico Mario Benzi, dell'attaccante Diego Alessi e di un giocatore a dir poco conosciuto in Val Bormida come Emanuele Boveri.

Tutti fattori che potrebbero avvantaggiare non poco i gialloblu anche alla ripresa dei campionati, ancor di più se il format dovesse venire accorciato.

Lo stop permetterebbe anche il pieno recupero di Alessi, pronto a riaffiancare Francesco Saviozzi sul fronte offensivo.