Calcio, Vado. Serviranno unità a appartenenza per incrinare le certezze dell'Imperia

E' iniziata l'altro ieri la marcia di avvicinamento dell'Imperia alla sfida tutta ponentina contro il Vado.

Per i rossoblu sarà quasi come guardarsi allo specchio dato che tanti elementi all'interno dell'organico nerazzurro come Scannapieco, Donaggio, Sancinito, Capra e Sassari.

Un fattore che può destare qualche rimpianto, dato che i nerazzurri, tranne che per il passo falso di Casale, sta veleggiando su buoni ritmi, ma ciò deve far pensare soprattutto alla linea di continuità tecnica, indipendentemente dalle scelte intraprese, costruita dal presidente Minasso in tandem con il ds Chiarlone e il tecnico Alessandro Lupo.

Una continuità che il Vado va ancora cercando in un continuo tourbillon di giocatori (D'Agostino, Busti e Bernardini gli ultimi acquisti dal curriculum importanti inseriti in rosa) e di direttori sportivi.

Ciò al momento ha impedito ai vadesi di costruire quella compattezza basilare per innescare determinate dinamiche all'interno e all'esterno del rettangolo verde, motivo per cui il team del nuovo allenatore, Cristiano Francomacaro, dovrà necessariamente serrare tempi e ranghi e remare con intensità nella medesima direzione.

La partita di mercoledì sarà una vera e propria cartina tornasole, dove senza determinate prerogative diventerà complicato raccogliere punti utili, sia per la classifica che per il morale della truppa, dopo le recenti quattro sconfitte consecutive maturate a dicembre.