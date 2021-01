Calciomercato, Vado. E' arrivata l'ufficialità per il tesseramento del centrocampista Mariano Bernardini

Dopo l'anticipazione arrivata nello scorso fine settimana, è arrivata anche l'ufficialità sull'ingaggio di Mariano Bernardini da parte del Vado.

Ieri il giocatore ha svolto il primo allenamento con i rossoblu e sarà convocabile per la trasferta di Imperia.

La nota ufficiale:

Il Vado FC 1913 comunica di aver tesserato il calciatore Mariano Bernardini.

Centrocampista classe 1998, Bernardini approda in rossoblù dai campani del Real Aversa (Serie D), mentre in passato aveva militato nella Primavera del Genoa e raccolto più di settanta presenze in Serie C con le maglie di Paganese, Lucchese e Pontedera.