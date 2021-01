Contributi a fondo perduto. Le società dilettantistiche "bocciate" potranno presentare ricorso

Abbiamo lavorato proprio sulle vostre segnalazioni e su queste è stata aperta una specifica finestra per le ASD e SSD non ammesse che avevano chiesto il contributo a fondo perduto per i canoni di locazione relativo al Bando del 9 novembre e quelle non ammesse al fondo perduto “forfettario” relativo all’avviso del 18 novembre.