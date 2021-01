Calcio. Serie D, il delicato derby ponentino tra Imperia e Vado apre il nuovo anno. Tissone: "Attenzione al massimo per tutti i novanta minuti, è ora di tornare a far punti"

Inizia con una trasferta tanto importante quanto delicata il 2021 del Vado targato Tarabotto-Francomacaro: i rossoblu saranno infatti di scena domani pomeriggio sul campo dell'Imperia, in un match che mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza.

Nonostante siano ancora ventisette gli incontri in calendario, la formazione savonese deve invertire la rotta dopo i quattro ko di fila rimediati a dicembre, che hanno generato non poco malumore dalle parti del "Chittolina".

"C'era bisogno di ricaricare le pile, in particolare dal punto di vista mentale - evidenzia il difensore rossoblu Alessio Tissone - ne veniamo da una buona settimana di allenamenti, ora non resta che scendere in campo con l'obiettivo di portare a casa un grande risultato. Cosa ci siamo detti all'interno dello spogliatoio? Di alzare ulteriormente il livello di attenzione - sottolinea il centrale ex Savona - non possiamo permetterci di subir gol evitabilissimi come a Sestri o contro la Folgore Caratese..."

Il passo indietro compiuto da mister Tarabotto alla vigilia di Natale (sarà Francomacaro, infatti, a guidare la squadra in panchina, sia in casa, sia in trasferta) non ha comunque modificato la routine settimanale dei rossoblu: "In allenamento il lavoro prosegue sempre allo stesso modo, senza alcun tipo di novità rispetto alla prima parte di stagione. C'è bisogno di continuità in questo momento, sperando che con l'inizio del nuovo anche gli episodi inizino a girare a nostro favore"

In una gara in cui spiccheranno le assenze di Capra (squalificato) tra i nerazzurri e Valenti (tornato al Chieri) tra i rossoblu, anche difensori e centrocampisti potranno risultare decisivi in fase offensiva, specie su angoli e calci piazzati: "Non sono stato particolarmente fortunato nelle prime giornate - la chiosa finale di Tissone - tra pali e gol annullati non sono riuscito ancora a trovare la via del gol, ma ci riproverò sicuramente già a partire da domani".