Calcio. Serie D. Donaggio fa volare l'Imperia, Vado sempre più giù: al "Ciccione" è trionfo nerazzurro

IMPERIA - VADO 1-0 (60' Donaggio)

IL FINALE DAL "CICCIONE": L'IMPERIA HA BATTUTO IL VADO 1-0, decisiva la rete di Donaggio al quarto d'ora della ripresa

92' nerazzurri in avanti che tengolo lontano il Vado dalla propria area di rigore, angolo per la formazione di uno scatenato mister Lupo

90' quattro minuti di recupero

89' fuori Sassari, al suo posto Malltezi

86' Dani smanaccia il traversone dell'ex Sanremese, si salva l'Imperia

85' il Vado guadagna un preziosissimo calcio di punizione vicino alla bandierina, sul pallone Taddei

83' El Khayari cerca l'angolino sotto l'incrocio, sfera non distante dal palo

77' giallo per Sancinito, secondo ammonito tra le file di casa

76' Francomacaro si gioca la carta Chicchiarelli, esce Dagnino

70' il Vado non ha altri attaccanti in panchina: pesa tantissimo la partenza di Valenti, tornato al Chieri durante le feste di Natale

68' ci prova Boiga da fuori area, Scannapieco respinge con il corpo

65' Lupo inserisce El Khayari al posto di Martelli

63' entra Alberto al posto di Vavassori, secondo cambio operato dalla panchina rossoblu

60' IMPERIA IN VANTAGGIO! Grande traversone dalla destra di Sassari e preciso stacco aereo di Donaggio, che piazza la sfera nell'angolino alla sinistra di Luppi. 1-0 per i nerazzurri

57' Scannapieco raccoglie una corta respinta della difesa rossoblu, destro di prima intenzione che si perde sopra la traversa

56' Francomacaro inserisce Bacigalupo al posto di Corsini, Vado con il 4-3-2

55' VADO IN DIECI UOMINI: secondo giallo per Gulli dopo un fallo ai danni di Giglio, l'arbitro spedisce il numero due rossoblu sotto la doccia

54' traversone basso di Sassari nel cuore dell'area piccola, Gallotti in scivolata evita guai peggiori

53' ingenuità di Corsini che scaraventa il pallone contro i cartelloni pubblicitari, giallo per lui

51' gara sempre combattuta, Vado che appare più convinto rispetto a una prima frazione di gioco giocata con attenzione ma con poca incisività in fase offensiva

46' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Ciccione", Imperia e Vado sono ancora ferme sullo 0-0

45'+1' Taddei dalla lunga distanza scalda i guantoni di Dani, c'è potenza ma poca angolazione nella botta scagliata dal regista rossoblu

45' due minuti di recupero

44' ammonito Martelli, entrata in ritardo su Bernardini, inevitabile il giallo

41' intervento provvidenziale di Tissone ad anticipare Donaggio pronto a battere a rete, grande giocata in scivolata del centrale ex Savona

35' Imperia che ci prova con una bella ripartenza sull'asse Sassari-Donaggio, pallone che arriva a Giglio, la cui conclusione termina però a lato della porta rossoblu

29' grande parata di Luppi sul colpo di testa di Donaggio, prima vera occasione per i nerazzurri sugli sviluppi del corner battuto dal solito Sancinito

27' partita equilibrata in questa fase, i rossoblu cercano di manovrare palla a terra su un terreno le cui condizioni peggiorano col passare dei minuti. Vistosa fasciatura al capo per D'Antoni dopo uno scontro di gioco, ma l'attaccante classe 2002 torna regolarmente al suo posto al centro dell'attacco

22' pericolosa l'Imperia sugli sviluppi di un corner battuto da Sancinito, mischia davanti alla porta di Luppi che riesce poi a far sua la sfera

19' episodio molto dubbio in area rossoblu, Gnecchi atterrato da Vavassori all'ingresso dei sedici metri, l'arbitro lascia proseguire

15' ammonito Gulli dopo un'entrata ai danni di Martelli, primo giallo della gara

14' Lupo decide di invertire gli esterni d'attacco: Sassari a destra e Martelli a sinistra

12' subito grande intensità da parte dell'undici nerazzurro, il Vado sta cercando di entrare in partita manovrando da dietro

9' terreno di gioco appesantito dalla pioggia caduta nei giorni scorsi, si alzano già numerose zolle di terra dopo pochi minuti di gara

8' punizione dai venticinque metri calciata da Sancinito, respinge la barriera del Vado

4' nell'Imperia si rivede Sassari dal primo minuto, novità Bernardini tra le file rossoblu al posto dell'assente Sampietro

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio dallo stadio "Nino Ciccione" di Imperia, dove tra qualche istante prenderà il via l'atteso match tra Imperia e Vado, delicato scontro in chiave salvezza per quanto concerne il girone A di Serie D. Nerazzurri per consolidare ulteriormente la classifica dopo il buon finale di 2020, mentre i rossoblu del duo Francomacaro-Tarabotto devono ritornare a far punti per risalire in fretta dai bassifondi della graduatoria (solo 8 i punti raccolti fin qui dalla truppa vadese)

Capitolo formazioni: Imperia senza gli squalificati De Bode e Capra, dal primo minuto confermatissimi i "savonesi" Sancinito (in cabina di regia) e Donaggio (nel reparto avanzato). Tra le file rossoblu scelte quasi obbligate per lo staff tecnico, specie in attacco, dove agirà il trio composto da Boiga-D'Antoni-Corsini. Debutto dal primo minuto per Bernardini, assente Sampietro.

IMPERIA (4-3-3): Dani; Gandolfo, Scannapieco, Virga, Malandrino; Gnecchi, Sancinito, Giglio; Martelli, Donaggio, Sassari.

A disposizione : Trucco, Fazio, El Khayari, Malltezi, Minasso, Cassata, Fatnassi, Travella, Kacellari.

Allenatore : Alessandro Lupo

VADO (4-3-3): Luppi; Gulli, Gallotti, Tissone, Vavassori; Dagnino, Taddei, Bernardini; Boiga, D'Antoni, Corsini.

A disposizione : Busti, Alberto, Merlino, Bacigalupo, A. Casazza, Chicchiarelli, L. Casazza, Risso, Barisone