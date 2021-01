Calcio, Serie D. Solo la Caronnese in campo tra le prime della classe, giornata importante nelle zone basse

Rinvii, posticipi e neve. Il programma dell'Epifania in Serie D risulta per l'ennesima volta condizionato da fattori esterni che non permetteranno di vedere disputato l'intero quadro delle partite odierno.

Bra - Gozzano, Pont Donnaz - Legnano e Derthona - Lavagnese sono state infatti rinviate a causa delle pesanti precipitazioni nevose che nell'ultima settimana hanno coinvolto buona parte del nord Italia. Non per questo però la 12° giornata sarà priva di spunti interessanti.

Detto del match tra Imperia e Vado, risalta un'altra sfida tutta regionale, quella tra il Sestri Levante e la Sanremese: due squadre alla ricerca di punti dopo le sconfitte esterne maturate rispettivamente contro Legnano e Saluzzo.

Ma altre sfide tra corregionali si profilano nel pomeriggio: a Varese i biancorossi riceveranno l'Arconatese, in un match che si profila delicatissimo per la zona bassa della graduatoria, così come Chieri - Saluzzo.

L'unica squadra in campo tra le formazioni in zona playoff sarà la Caronnese, attesa tra le mura amiche dal Casale di Buglio.

Tornando alla corsa salvezza, rivestiranno gli ultimi due incontri che completeranno la giornata: Borgosesia - Castellanzese e Folgore Caratese - Fossano.