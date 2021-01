Calcio, Vado. Rossoblu a Imperia per fermare l'emorragia

Corsa, compattezza e unità d'intenti hanno rappresentato il "plus" per l'Imperia nel corso della gestione Lupo.

Ecco perchè il test odierno per il Vado sarà particolarmente trasparente per valutare lo stato di salute fisico e mentale della squadra rossoblu.

A livello di formazione il reparto arretrato dovrebbe ritrovare Gallotti a fianco di Tissone, con Vavassori a destra e il ballottaggio Alberto - Lorenzo Casazza sulla corsia mancina.

In mediana si registra invece l'indisponibilità di D'Agostino, a causa di un infortunio muscolare, spazio quindi alla mediana a tre, con Taddei in regia, sostenuto da Sampietro e Lala (favorito su Dagnino). In attacco appare probabile il ritorno al tridente con Corsini e Boiga sugli esterni, D'Antoni il riferimento in mezzo.

Anche dall'altra parte della barricata sarà una sfida non banale per l'Imperia, orfana di due big come Capra e De Bode.

Il fischio d'inizio risuonerà al "Ciccione" alle ore 15:00, con la direzione di gara affidata al signor Iacobellis di Pisa.

