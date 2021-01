Calciomercato. Il Crotone rivuole il finalese Barberis, proposto al Monza lo scambio con Petriccione

Con l'apertura della campagna invernale del calciomercato, dedicata ai professionisti, sono parecchie le operazioni già portate a termine, mentre altre potrebbero trovare compimento nel corso del mese di gennaio.

Gli ultimi rumor riportano infatti il tentativo da parte del Crotone per riportare Andrea Barberis in Calabria, regalando così al tecnico Stroppa un cardine tecnico e carismatico per lo spogliatoio dei pitagorici.

La società rossoblu avrebbe proposto al Monza, squadra che ha acquisito il cartellino di Barberis a parametro zero nel corso dell'estate, lo scambio con Petriccione.