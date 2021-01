I major sponsor dei club sportivi e le offerte riservate ai tifosi: l’esempio virtuoso di Linkem

Linkem S.p.A., l’operatore 5G di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless, a partire dal 2017 scende in campo per sugellare prestigiose e strategiche partnership con alcuni dei maggiori club di Serie A, con la missione comune di costruire connessioni tra luoghi e persone attraverso la rete.

Il calcio è una passione così preponderante in alcune realtà da risultare il principe degli sport, per seguaci e appassionati, come accade proprio nel nostro paese, e non stupisce dunque che gli sponsor ambiscano a prendere parte a queste manifestazioni. Ma affinché un partenariato tra una società sponsor e un club possa essere credibile e vincente, è necessario che entrambe le parti condividano la stessa etica. E l’esempio virtuoso in tal senso è offerto proprio dagli accordi che Linkem ha stipulato con FC Internazionale Milano, Bologna FC e ACF Fiorentina, di cui ad oggi è orgogliosamente Connecting Partner. In tutti e tre i casi i vantaggi non si fermano alla brand awareness dell’azienda, ma si estendono anche ai tifosi delle società sportive. Nascono così l’Inter-Net Pack, Bologna FC Pack e Fiorentina Pack, gli esclusivi prodotti che permettono ai supporter di poter stare a contatto con il proprio club e vivere delle esperienze personalizzate anche da casa. Un’opportunità d’oro per i tifosi che nasce proprio in un momento storico così particolare, in cui è necessario limitare i contatti sociali ma, allo stesso tempo, è importante continuare a vivere esperienze legate alle proprie passioni.

Grazie alla connettività, uno dei pilastri degli esclusivi prodotti sopracitati, Linkem è proprio la connessione dei tifosi!

L’Inter-Net Pack, il Bologna FC Pack e il Fiorentina Pack offrono connessione internet Linkem senza limiti e senza linea fissa a soli 19.90 al mese iva inclusa per i primi 12 mesi, con attivazione a soli 49 euro anziché 100. Inoltre, i pack offrono esclusivi vantaggi da vero tifoso: programmi di membership (come nel caso di FC Internazionale Milano), welcome kit con merchandising ufficiale direttamente a casa e l’accesso a contenuti digitali e concorsi dedicati e realizzati in esclusiva per i clienti dei pack.