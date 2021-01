Calciomercato. Sarà Ghiviborgo per Alessio Cargiolli, la squadra di Lavezzini all'affondo decisivo

E' un sottile filo biancazzurro quello che lega Alessio Cargiolli e il Ghiviborgo.

L'attaccante ex Albissola, protagonista della promozione in Serie C, troverà il tecnico che ha sigillato la salvezza tra i professionisti per il club ceramista: Rino Lavezzini.

L'operazione è stata ultimata nelle scorse ore e a a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità.

Il giocatore sarà anche convocabile per la partita di domani contro il fanalino di coda Corticella.

Su Cargiolli si erano mosse numerose squadre, tra cui anche l'Imperia.