Calciomercato, Vado. Arrivato Strumbo, i nomi per l'attacco sono Pedalino e Grazhdani

Detto nella giornata di ieri dell'arrivo di Gerardo Strumbo, ormai già in Riviera, le attenzioni a livello di mercato per il Vado si stanno concentrando per lo più nel reparto offensivo.

Centimetri e chili sono necessari per supportare D'Antoni, lo si è visto in maniera diretta mercoledì pomeriggio al "Ciccione" di Imperia.

Ecco perchè i profili di Aleksander Grazhdani e Saverio Pedalino appaiono tra i più papabili.

Grazhdani, classe 1993, è tesserato al momento per il Ghiviborgo, guidato dall'ex Albissola Rino Lavezzini. 190 cm per 85 chili. Con i toscani l'attaccante nato a Tessalonica (Grecia) non ha ancora trovato la via del gol, mentre nelle ultime due stagioni piene in D, con Mezzolara e Sasso Marconi ha messo a segno 17 reti in 56 partite.

Solo tre reti nelle due annate precedenti invece per Saverio Pedalino, distribuite tra Pineto, Este, Tuttocuoio e Giulianova in 35 partite.

Al netto degli arrivi, sarà però necessaria dare un'identità chiara di gioco alla squadra. Riavvolgendo il nastro agli ultimi tre incontri le occasioni nitide si contano sulle dita di una mano: il calcio piazzato che ha scaturito il gol di D'Antoni a Sestri Levante, il gol annullato contro la Folgore Caratere a Valenti (regolare) e la punizione dalla distanza di Taddei a Imperia.

Troppo poco, indipendentemente dagli interpreti.