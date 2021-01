Calcio. Serie D, il Vado torna a muovere la classifica. D'Antoni risponde a Ferrandino, con il Chieri finisce 1-1

VADO - CHIERI 1-1 (61' Ferrandino, 70' D'Antoni)

FINISCE QUI LA SFIDA DEL "CHITTOLINA": il Vado torna a muovere la classifica, contro il Chieri finisce 1-1 con i gol di Ferrandino e D'Antoni nella ripresa

93' allontana la difesa piemontese, si salva la squadra di Didu

92' ultimo angolo del match a favore del Vado, tutti in area a saltare.

90' tre minuti di recupero

85' Rossi per Gerbino, ancora una sostituzione tra le file ospiti

82' bella azione manovrata da parte del Chieri, diagonale in corsa scagliato da Spera che non crea comunque problemi a Luppi

77' Castelletto e Della Valle al posto di Ferrandino e Pautassi, Didu si gioca le ultime carte

72' annullato a Valenti il gol del 2-1, l'attaccante piemontese fermato in posizione di offside sul suggerimento in verticale di Ravasi

70' IL PAREGGIO DEL VADO! D'ANTONI! Azione devastante di Corsini sulla corsia di destra: l'ex Ligorna sguscia via in mezzo a tre avversari, appoggia la sfera sul secondo palo dove D'Antoni trova la zampata vincente

68' entra in campo l'ex rossoblu Valenti, fuori Pedrabissi

62' espulso mister Tarabotto per proteste, secondo giallo estratto dall'arbitro Picardi di Viareggio

61' GRANDISSIMO GOL DI FERRANDINO! CHIERI IN VANTAGGIO: gran sinistro al volo del numero undici piemontese, che infila la sfera sotto l'incrocio dei pali alle spalle dell'incolpevole Luppi

60' annullato a D'Antoni il gol dell'1-0, ravvisato un fuorigioco dell'attaccante rossoblu sul traversone di Dagnino

59' va direttamente in porta il numero diciannove rossoblu, pallone abbondantemente a lato

58' coast to coast di Boiga che guadagna un preziosissimo calcio di punizione dal limite, sul pallone Corsini

57' Tarabotto inserisce Corsini al posto di Chicchiarelli, primo cambio operato da Tarabotto

56' veloce ripartenza del Chieri, Gallotti costretto a commettere fallo su Ravasi, giallo per l'ex Ligorna

55' bella palla in verticale di Chicchiarelli a cercare Boiga, anticiapato dal puntuale intervento in scivolata di Benedetto

53' fermato Pedrabissi in posizione di fuorigioco, in questa ripresa rossoblu a favore di vento con i piemontesi che cercano comunque di pungere dalle parti di Luppi

47' grandissimo intervento difensivo di Tissone, bravo a contrastare Gerbino a pochi passi dalla linea

46' riparte la gara

SECONDO TEMPO

45' squadre al riposo sul parziale di 0-0

44' giallo anche per mister Tarabotto. Tanti i cartellini, pochissimi, per non dire nulli, gli spunti degni di nota fino a questo momento

42' gioco spezzettato che non permette ad entrambe le squadre di rendersi pericolose, primo tempo ormai ai titoli di coda

34' punito con il cartellino anche un intervento in ritardo di Tissone, davvero pochi contenuti tecnici fin qui

31' ammonito Gerbino, primo giocatore piemontese sul taccuino del direttore di gara

28' cartellino giallo per Strumbo, fermato Gerbino lanciato nella metà campo avversaria

24' Boiga in contropiede sbaglia l'ultimo passaggio, c'era Chicchiarelli pronto a scattare a tu per tu con Finamore...

15' D'Antoni ci prova dai ventidue metri, il pallone termina non distante dai pali della porta difesa da Finamore

12' Luppi in presa bassa anticipa Pedrabissi pronto alla deviazione da pochi passi, primo squillo di marca piemontese

11' la forte tramontana che soffia sul rettangolo verde sta condizionando la manovra di entrambe le squadre, portieri fin qui inoperosi

5' nonostante le dichiarazioni rilasciate lo scorso 23 dicembre, è regolarmente in piedi a guidare la squadra Luca Tarabotto: da capire se ci siano state novità negli ultimi giorni: il vice Cristiano Francomacaro, sempre presente in trasferta, siede in panchina insieme agli altri giocatori

1' è iniziata la sfida del "Chittolina". Giornata fredda e ventosa, rossoblu con il 4-4-2 e la coppia Chicchiarelli-D'Antoni in attacco, slitta l'esordio per il centravanti Saverio Pedalino, che non figura nemmeno in panchina

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO (4-4-2): Luppi, Dagnino, Gallotti, Strumbo, Tissone; Boiga, Taddei, Bernardini; Bacigalupo; D'Antoni, Chicchiarelli.

A disposizione: Busti, Ravera, Merlino, Barisone, A. Casazza, Risso, L. Casazza, Corsini, Alberto.

Allenatore: Tarabotto

CHIERI (3-5-2): Finamore; Benedetto, Pautassi, Abelli, Conrotto, De Letteris, Spera, Gerbino, Pedrabissi, Ravasi, Ferrandino.

A disposizione: Bonofiglio, Bellocchio, Ozara, Castelletto, Della Valle, Cavarero, Rossi, De Riggi, Valenti.

Allenatore: Didu