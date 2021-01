Calcio. Serie D: è un Vado in fase di ricostruzione, ma contro il Chieri serve muovere la classifica

Cinque sconfitte di fila e una classifica che inizia a preoccupare, ma è con il mercato di riparazione che il Vado della famiglia Tarabotto cercherà di invertire la rotta: già questo pomeriggio, infatti, nel match che vedrà i rossoblu impegnati al "Chittolina" contro il Chieri dell'ex Valenti, è atteso il debutto del centrale difensivo Gerardo Strumbo e del centravanti Saverio Pedalino, seppur la condizione dei due giocatori appena sbarcati in Liguria non sia ancora al 100%.

Con lo staff tecnico guidato sempre da Luca Tarabotto (il passo indietro compiuto prima di Natale riguarda solamente la sua presenza in panchina durante le gare) e Cristiano Francomacaro, i rossoblu tenteranno, nonostante il viavai degli ultimi giorni, di portare a casa un risultato positivo dopo il ko rimediato a Imperia nel giorno dell'Epifania. Pesante l'assenza di Gulli come esterno basso di difesa, una posizione in cui il giocatore ex Albissola sembra però francamente sprecato: da valutare, in vista delle prossime gare, un avanzamento nel ruolo di mezzala, per cercare di sfruttare gli inserimenti di un giocatore in grado di essere molto pericoloso anche in fase di conclusione.

Ancora qualche dubbio per quanto riguarda il modulo di partenza: possibile il passaggio al 4-4-2, con Dagnino terzino destro e Bacigalupo a centrocampo. Spazio anche a Boiga e D'Antoni dal primo minuto, mentre agirà ancora Max Taddei in cabina di regia.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, webcronaca diretta su Svsport.it