Calcio, Serie D: incroci pericolosi tra vetta e coda, la classifica rischia di spaccarsi

Il campionato di Serie D è arrivato appena a un terzo del proprio percorso, ma la graduatoria, soprattutto in coda, rischia di assumere una fisionomia già definita, date le difficoltà palesate da alcune formazioni.

In vetta, invece, l'esito della partita tra Gozzano e Pont Donnaz rischia di sfarinare ulteriormente la cima della classifica, ancor di più se il Bra, a Borgosesia (ore 15:00), dovesse rispettare i pronostici.

Detto dell'impegno del Vado contro il Chieri, a livello mentale si prospettano due gare totalmente differenti per le altre due ponentine: l'Imperia e la Sanremese.

La squadra di Lupo, dopo l'1-0 al Vado, può approcciare la trasferta di Legnano con la giusta serenità, mentre i matuziani, in attesa del nome del nuovo allenatore (oggi in panchina ci sarà Roberto Correale), dovranno comunque lanciare un segnale di riscossa contro la Folgore Caratese.

Affascina il derby levantino tra Lavagnese e Sestri Levante, come la delicata sfida tutta varesina tra la Castellanzese e il Città di Varese.

Incroci tra vicini di casa anche per Casale - Fossano (importantissima per le dinamiche delle retrovie) e Arconatese - Caronnese.

Infine torna in campo anche il Dertohona, in casa del Saluzzo, per tentare di riaffacciarsi nelle zone nobili della classifica.

Livescore attivo su Svsport.it dalle 14:30.