Nuovo Dpcm: verso un nuovo stop alla riapertura di palestre e piscine, probabile anche la proroga per la chiusura degli impianti sciistici

Sono giorni cruciali per la ripresa dello sport, specie a livello dilettantistico, in attesa nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio.

Ripresa degli allenamenti di squadra, solamente nelle regioni in zona gialla, e riapertura di palestre, piscine e impianti sciistici sono i temi più caldi sui quali dovrebbe essere fatta chiarezza già nelle prossime ore.

La curva dei contagi continua ad avere un andamento oscillante e l'intenzione, al momento, sembra quella di rinviare a febbraio la ripartenza di tutte le attività, dando precedenza al ritorno in aula degli studenti delle scuole superiori: si attende comunque l’incontro tra il ministro Vincenzo Spadafora e il Cts del 12 gennaio per stabilire eventuali deroghe.