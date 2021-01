Per i tifosi dell'Inter un regalo speciale da Linkem: l'Inter-Net Pack

Il nuovo prodotto Linkem in esclusiva per i tifosi interisti, per restare connessi alla squadra del cuore e seguire da casa i propri beniamini

Linkem S.p.A. è l’operatore 5G di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless.

Linkem offre connessione internet senza linea fissa e senza limiti a famiglie e imprese sul territorio nazionale. In un periodo in cui si sta vivendo una profonda trasformazione nell'ambito delle abitudini e della vita stessa Linkem, in qualità di Connecting Partner di FC Internazionale Milano, ha deciso di omaggiare i tifosi nerazzurri di tutta Italia realizzando l’Inter-Net Pack, l’esclusivo prodotto dedicato ai supporter per permettere di rimanere connessi al club nerazzurro anche a distanza.

L’Inter-Net Pack, un vero e proprio prodotto completamente “vestito Inter”, consentirà a tutti gli utenti che aderiranno all'offerta di avere una connessione Internet Linkem senza limiti e senza linea fissa a soli 19,90€ al mese iva inclusa per i primi 12 mesi, con attivazione veloce, Assistenza Prime gratuita e uno sconto speciale sul contributo di attivazione da 100 € a 49 €!

Ma non è tutto! I clienti Inter-Net Pack entreranno a far parte del programma di Membership Inter che prevede: il Welcome Kit fisico con laccetto portachiavi, sciarpa, borraccia, tessera e attestato personalizzati, recapitato direttamente a casa e, l’accesso ai contenuti digitali di repertorio Inter (partite storiche, interviste, produzioni Inter Media House, Video Games gratuiti - l'esclusivo Virtual Tour di San Siro). Inoltre, solo i clienti Inter-Net Pack riceveranno ulteriori contenuti video e foto realizzati e inviati ad hoc dall’Inter!

Il prodotto Inter-Net Pack è stato lanciato in tutta Italia lo scorso giugno e sarà disponibile fino al prossimo 8 febbraio.

Cosa aspettate? Restate connessi ai vostri beniamini, vi aspettano in “rete”!