Calcio. Imperia, piede sempre schiacciato sull'acceleratore: i nerazzurri passano anche a Legnano. Lupo: "Temevo un calo di tensione dopo Vado, ma i ragazzi hanno risposto alla grande"

1’ Occasione per Minasso, scattato in profondità: il tiro sorvola la traversa

Mister Alessandro Lupo, a fine partita, ha commentato:” E’ stata una bella vittoria e ho visto tante persone con il volto fiero: dai giocatori ai dirigenti presenti. Avevo paura che mentalmente i ragazzi potessero abbassare la tensione dopo Vado e in previsione della Sanremese. Invece hanno risposto molto bene, sarà anche il clima presuntuoso col quale siamo stati accolti. E questo ci ha caricato. Ma alla fine, siamo noi ad esultare. Nel primo tempo sicuramente il risultato poteva essere diverso, con loro che sono andati vicini al gol. Nella ripresa, abbiamo difeso benissimo e non ricordo una loro occasione nitida. A centrocampo eravamo sempre in raddoppio con i braccetti di centrocampo, sembravamo in trenta. Anzi, sulle ripartenze non siamo stati letali e dovevamo fare più male: abbiamo sbagliato i tempi di alcune giocate in profondità. Ho visto una crescita mentale: abbiamo subito molte ammonizioni e abbiamo comunque mantenuto la mente lucida per gestirci.”