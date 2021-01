Calcio. Serie C, la cura Riolfo funziona: Pistoiese ok a Grosseto e fuori dalla zona playout, la Pergolettese di De Paola sconfitta dalla Giana Erminio

Quattro vittorie e due sconfitte, per un totale di dodici punti in sei gare che hanno permesso alla Pistoiese di risalire la classifica del girone A di Serie C, portandosi a quota 21 e a +2 sulla zona playout.

Prosegue al meglio l'avventura di mister Giancarlo Riolfo sulla panchina della Pistoiese, capace ieri pomeriggio di imporsi per 2-0 sul difficile campo del Grosseto: per gli arancioni si tratta del secondo successo consecutivo, il primo della stagione lontano dalle mura amiche del "Melani".

Non inizia invece con il piede giusto il 2021 della Pergolettese di mister Luciano De Paola, fermato 2-0 a Gorgonzola dalla Giana Erminio. I lombardi restano così ancorati al quattordicesimo posto, ma in piena corsa per centrare l'obiettivo minimo della salvezza.