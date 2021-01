Un'azione devastante sulla corsia di destra, tre avversari saltati come birilli prima di regalare a D'Antoni il pallone dell'1-1.

Andrea Corsini, entrato a metà ripresa al posto di Chicchiarelli, è stato uno dei giocatori più pimpanti nel match che ha visto il Vado impattare per 1-1 contro il Chieri: per l'attaccante ex Ligorna, la cui permanenza in rossoblu è ancora da valutare, una bella soddisfazione dopo settimane non certo facili vissute insieme a tutta la squadra