Calcio. Vado, inizia una settimana cruciale in chiave mercato: attese ulteriori novità dopo gli arrivi di Bernardini e Strumbo

Il pareggio casalingo contro il Chieri ha riportato un pizzico di entusiasmo e fiducia in casa Vado, interrompendo quella striscia di cinque ko di fila rimediati tra dicembre e l'Epifania.

A tenere banco in queste ore, però, sono le operazioni di mercato, in entrata e in uscita, che la società rossoblu sta portando avanti: con Valenti tornato al Chieri e altri giocatori in partenza, nei prossimi giorni sono previsti almeno due rinforzi in grado di rimpolpare la rosa a disposizione di mister Tarabotto.

Si attendono ancora notizie ufficiali circa la posizione del centravanti Saverio Pedalino, ma non è da escludere anche l'innesto di un altro attaccante di esperienza, (da affiancare al giovane D'Antoni) in grado di offrire allo staff rossoblu maggiore possibilità di scelta.

Possibile anche l'arrivo di un giovane terzino classe 2001, che andrebbe quindi ad aggiungersi ai vari D'Agostino (possibile un suo rientro già a partire dal match di domenica prossima a Fossano), Bernardini (ottimo l'impatto del centrocampista ex Pontedera nei due match giocati contro Imperia e Chieri) e Strumbo, mandato subito in campo, in coppia con Gallotti, al centro della difesa.