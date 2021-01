Calcio. E' morto Luciano Dell'Orto, icona locale e nonno di Luca Donaggio

Classe 1929, è stato grande protagonista sui campi della nostra provincia prima come giocatore (anche la Loanesi tra le squadre nelle quali ha militato) e soprattutto come allenatore, qualifica ottenuta sui prestigiosi banchi di Coverciano. Ha allenato l'U.S. Soccorso, antenata del Pietra Ligure, conducendola in Prima Categoria al termine della stagione '67-'68, dopodiché ha guidato negli anni '70 il Pietra Sport (vincendo nel '75-'76 il campionato di Terza Categoria) e il Pietra Ligure nel '78-'79: in biancazzurro ha ricoperto anche la carica di direttore sportivo. Tra le sue avventure come allenatore anche quelle sulle panchine di Finale e Borgio Verezzi.

Nella vita di Dell'Orto, ex operaio Piaggio, anche un'esperienza in Argentina, a Buenos Aires, dove si trasferì per lavoro assieme ai genitori negli anni '50. Nemmeno in sudamerica venne meno la sua passione per il calcio, lì infatti disputò alcune stagioni come giocatore nelle fila della Liber-Piemonte Juventus, club affiliato all'A.C.I.A (associazione calcio italiani in Argentina) e proprio in ricordo di quel periodo amava portare con sé, mostrandolo orgogliosamente, il documento che ne attestava il relativo tesseramento.