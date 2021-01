Calcio. Dopo sette anni Massimiliano Illiante lascia il Vado: "L'ho comunicato alla famiglia Tarabotto, con loro il rapporto resta positivo"

Si chiude con sette stagioni in rossoblu e due campionati vinti l'esperienza al Vado di Massimiliano Illiante.

Il portiere infatti ha comunicato la propria decisione alla famiglia Tarabotto, al presidente Franco e al tecnico Luca.

"Non è stata una decisione facile su molti fronti. In primis - ha spiegato lo stesso numero uno - morale nel chiudere una pagina importante della mia esperienza calcistica, inoltre sportivamente parlando dovrò rimanere necessariamente fermo per alcuni mesi, dato che non si sono presentate altre occasioni di mercato con buona parte dei campionati dilettantistici fermi.

Cosa mi ha spinto a compiere questo passo? Ho percepito una considerazione differente nei miei confronti. La gestione di questa stagione non mi è piaciuta e non mi riferisco a Franco e Luca Tarabotto: di colpo il mio lavoro è diventato un problema, quando negli anni scorsi sono sempre riuscito a far collimare gli impegni. Mi dispiace perchè dopo tanti anni al Vado e da uomo di 34 anni, credevo fosse corretto portare avanti un tipo di rapporto diverso".