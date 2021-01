Outdoor. A Savona prende il via il primo corso per avvistatore di balene

Avvistare una balena non sarà solo un'emozione da provare occasionalmente, come successo nei mesi scorsi con Codamozza, l'esemplare con parte della pinna caudale danneggiata, ormai di casa nel nostro mare. Da questi giorni la passione potrà trasformarsi in un vero e proprio lavoro.

Accompagnatore di turismo marino. E' questo il nome di una professione in grado di unire al suo interno ambiente, turismo e scienza, parole in Liguria sovente in stretta correlazione, che 15 candidati sui 50 presentatisi da tutta Italia potranno cominciare ad apprendere a partire da questi giorni con il corso organizzato da Fondazione CIMA e promosso da Regione Liguria con finanziamenti del fondo sociale europeo.

Un percorso professionalizzante, articolato in 140 ore di lezione (pratiche e teoriche) e 60 ore di stage in mare, in cui gli studenti verranno seguiti da ricercatori CIMA, docenti universitari ed esperti del mondo del lavoro che li guideranno, in un'esperienza di formazione integrata unica in Italia, a una conoscenza approfondita del mondo marino per poi trasferirle ai turisti. Un circolo virtuoso con l'obbiettivo di "sviluppare un turismo responsabile e consapevole delle bellezze del nostro ambiente marino, delle specie che lo popolano e dei comportamenti da tenere per evitare di danneggiarlo", come spiega Luca Ferraris, presidente della Fondazione CIMA.