Una nuova opportunità per lo sport ligure: al via i lavori di ristrutturazione del Palasport di Genova

La Giunta del CONI Liguria ha appreso, con viva soddisfazione, la notizia della partenza dei lavori che porteranno alla ristrutturazione del Palasport di Genova.

"In questi anni - spiegano i vertici Coni regionali - siamo stati al fianco dell’Amministrazione Comunale con la massima disponibilità per la realizzazione di un progetto, già depositato a Roma presso la Commissione Impianti Sportivi del CONI, che soddisferà le attuali esigenze del Mondo Sportivo e segnatamente di quegli sport che potranno essere accolti e potranno sviluppare il loro movimento con la prospettiva di riportare ai massimi livelli alcune discipline sportive ad oggi assenti nel panorama di livello assoluto in ambito azionale.

La Giunta con il Presidente Antonio Micillo, il Vice Presidente Vicario Anna Del Vigo (Pallavolo), il Vice Presidente Pino Raiola (Ginnastica), Alberto Bennati (Pallacanestro), Marco Callai (rappresentate DSA), Tiziano Pesce (rappresentate EPS), Furio Ginori (in quota Atleti) Filippo Tassara (in quota Tecnici), conferma a CDS Holding il proprio sostegno e il proprio supporto affinché il Palasport della Fiera Internazionale di Genova torni ad essere la Casa dello Sport Ligure ospitando anche eventi di carattere nazionale ed internazionale nei prossimi anni in vista dell’appuntamento con Genova 2024, capitale Europea dello Sport”.