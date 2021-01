Calcio. Mister Caverzan rompe gli indugi: "E' il momento di decidere se ripartire o meno" (VIDEO)

Il tempo scorre e i margini per una ripresa dei campionati si fa sempre più stretto. Ne è consapevole anche Andrea Caverzan, allenatore dell'Ospedaletti.

Per il tecnico orange è arrivato il momento, da parte degli organi dilettantistici nazionali, di decidere quale strada intraprendere, se orientata verso il ritorno in campo o a una definitiva sospensione dei campionati.

L'ex giocatore di Spezia, Ternana e Cittadella ha inoltre sottolineato la possibilità di far riprendere i tornei under 14, invitando proprio i più giovani a mantenere alto il proprio tasso di curiosità in questo periodo di confinamento.