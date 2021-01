Calcio. Vado, capitan Gallotti verso la delicata trasferta di Fossano: "Partita importante, ma non decisiva. Il gruppo ha tutte le qualità per risalire la china"

Ritmi serrati non solo per i professionisti. Anche il calendario di Serie D prosegue a spron battuto con l'obiettivo di recuperare il terreno perduto tra ottobre e novembre a causa del Covid.

Riflettori accesi quindi anche domani, con il delicato scontro salvezza tra Fossano e Vado anticipato al sabato in vista del turno infrasettimanale in programma mercoledì prossimo.

Un match di vitale importanza per le formazioni di Viassi e Tarabotto/Francomacaro, entrambe in piena zona playout: "E' una partita fondamentale, inutile nasconderlo - le parole del capitano rossoblu Matteo Gallotti - ma definirla decisiva credo sia eccessivo, considerando il fatto che mancano ancora sei gare prima di chiudere il girone d'andata. Obiettivo primario non perdere? Assolutamente no, si rischierebbe di scendere in campo troppo passivi: abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa i tre punti".

Dopo gli arrivi di D'Agostino (che tornerà a disposizione proprio domani), Bernardini e Strumbo, in settimana si sono aggiunti anche Alessandro Catapano, terzino destro classe 2001, e Saverio Pedalino, centravanti ex Real Giulianova: "Quando i risultati sono negativi è normale che la società intervenga per migliorare le cose - il pensiero del difensore genovese - siamo un gruppo molto unito, che vale più della classifica attuale, ed è un grande piacere accogliere giocatori importanti in grado di darci una mano".