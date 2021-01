Calciomercato. Si amplia il parco portieri della Sanremese, tesserato il classe 2002 Simone Giletta

La nota del club matuziano:

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2020/21 del portiere Simone Giletta, classe 2002. Nato a Carmagnola, in provincia di Torino, il 27 giugno 2002, fisico imponente (1.95 x 90 kg), Giletta ha iniziato a giocare a calcio nella Sommarivese. Poi è cresciuto nei settori giovanili di Accademia Inter, Cheraschese e Chisola.

Nelle ultime due stagioni ha militato nella Polisportiva Santa Maria Cilento, con cui ha vinto il campionato di Eccellenza e nelle cui fila ha esordito in D. Giletta arriva a Sanremo anche in considerazione dell’infortunio del portiere biancoazzurro Gennaro che nei prossimi giorni dovrà essere operato al menisco. La Sanremese non ha perso tempo e si è assicurata un elemento di sicuro avvenire.

“Sono molto contento di essere qui – dichiara Giletta – Sanremo è una piazza ambiziosa, è impossibile rifiutare quando un club del genere ti cerca. Il calcio è la mia passione, ma sono anche un amante del ciclismo che ho praticato per tre anni prima di dedicarmi al football. Arrivo con grandi motivazioni, ho trovato un gruppo che ha voglia di lavorare e che sicuramente potrà dire la sua in questo campionato. Domenica c’è il derby con l’Imperia, faremo di tutto per regalare una gioia ai nostri tifosi“.