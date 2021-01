Prada Cup. Ineos risorge e batte Luna Rossa. En plein britannico nella prima giornata

Mondo capovolto, non solo in senso fisico, al termine delle regate di esordio della Prada Cup in Nuova Zelanda . Ineos - Team Britannia ha infatti ribaltato totalmente i pronostici dopo le difficoltà palesate nelle World Series.

Ineos ha avuto la forza di imporsi in partenza, mettendo nei " rifiuti" l'imbarcazione italiana, gestendo un lieve ma costante vantaggio con grande maestria per tutti i 24 minuti di regata.

"Dai ragazzi!" è stato il grido di incoraggiamento dell'alassino Pietro Sibello.

Domani si tornerà infatti in acqua per il doppio impegno in calendario: il primo per la prima sfida di Luna Rossa contro American Magic (alle 3:00), cui seguirà il replay tra Ineos e gli statunitensi.