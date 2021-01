Il ministro Spadafora annuncia ulteriori ristori dopo il nuovo stop allo sport: "Scelte impopolari, ma che ho dovere di perseguire" "

Con un post pubblicato sui propri canali social nella serata di ieri, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha confermato lo stop al mondo sportivo almeno fino al prossimo 5 di marzo.

Motivo per cui saranno deliberati, la prossima settimana, una nuova serie di ristori, sia per le società dilettantistiche che per i collaboratori sportivi.

Ecco il messaggio:

"Il virus non dà tregua, l’Europa è in gran parte nuovamente in lockdown.