Prada Cup. American Magic si ribalta, rimpianto Luna Rossa. Notte matta in Nuova Zelanda

Vento protagonista in nuova Zelanda nel terzo giorno di regate della Prada Cup.

Vento che ha tolto e dato a Luna Rossa, dato che, nella prima regata contro Ineos, gli italiani, in cui milita il randista alassino Pietro Sibello, avevano maturato un forte vantaggio sui britannici fino alla seconda boa di poppa, quando un'improvvisa bonaccia ha di fatto fermato le barche, costringendo la giuria ad annullare la gara per l'impraticabilità del campo di regata.

Nel replay, primi tre lati in equilibrio tra Prada e Britannia, ma nella seconda poppa il team guidato da Sir Ben Aislie ha messo a segno l'allungo decisivo, gestito con grande sagacia fino al traguardo.

Luna Rossa è invece apparsa più in difficoltà (anche a causa di problemi tecnici) contro American Magic, ma, quando tutto appariva perduto, la barca statunitense, all'ultima virata della terza bolina si è impennata a causa del forte vento, scuffiando e adagiandosi nel mare neozelandese.

Un forte spavento, ma subito mitigato dalle buone condizioni di salute dell'intero equipaggio. A quel punto Luna Rossa ha avuto "strada" libera, marcando il secondo punto.

A punteggio pieno Ineos, con quattro vittorie, seguita a 2 da Luna Rossa. Ancora a secco, infine, American Magic.

Con questi presupposti gli italiani dovranno necessariamente fare en plein per non dipendere dai risultati altrui e qualificarsi alla finale, in caso contrario sarà necessario un passaggio ulteriore, con le semifinali, per poter ambire alla sfida di Coppa America contro New Zealand.

Ora quattro giorni di pausa, per poi tornare a competere dal 22 al 24 gennaio.