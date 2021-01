"Per me è come aver vinto, vista la prestazione che i ragazzi hanno saputo offrire nella ripresa. Per questo motivo mi è spiaciuto vedere la squadra abbattuta al rientro nello spogliatoio".

Alessandro Lupo non muove alcun appunto ai nerazzurri dopo il pari interno del derby, anzi, per l'allenatore dell'Imperia la prova nel derby è forte motivo d'orgoglio, soprattutto per quanto offerto nel secondo tempo.