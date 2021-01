Giudice Sportivo, Serie D girone A: tre turni a mister Cretaz, un turno a Fenati, Donaggio e Sancinito

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D GARE DEL 16/ 1/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 27/ 1/2021

GHIBAUDO DAVIDE (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

Per aver rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOSCHETTO RICCARDO (SALUZZO)

Per avere calciato con violenza un pallone all'indirizzo della propria panchina

AMMONIZIONE (II INFR)

DAIDOLA FABRIZIO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

AMMONIZIONE (I INFR)

FRANCOMACARO CRISTIANO (VADO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALBINI ALESSIO (ARCONATESE 1926 SSDARL)

CARLI GABRIELE (SALUZZO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIANCHI MARCO (ARCONATESE 1926 SSDARL)

CAPELLUPO STEFANO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

GERBINO THOMAS (CALCIO CHIERI 1955)

GARE DEL 17/ 1/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 PONTDONNAZ

Per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente.

ALLENATORI

SQUALIFICA

CRETAZ ROBERTO PONTDONNAZ 3 gare

Per avere calciato un pallone sul terreno di gioco causato l'interruzione di un'azione. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, si posizionava dietro la rete di recinzione del rettangolo di gioco e protestava all'indirizzo dell'Arbitro con espressioni irriguardose.

AMMONIZIONE (II INFR)

LUPO ALESSANDRO (IMPERIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MONTICONE MATTIA NANNI (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FILIP ROBERT CONSTANT (PONTDONNAZ)

Calciatori sanzionati per doppia ammonizione.

FENATI GIOVANNI (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Calciatori sanzionati per doppia ammonizione.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POESIO CLAUDIO (CASALE A.S.D.)

KANTEH LAMIN (HSL DERTHONA)

DONAGGIO LUCA (IMPERIA)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALUSHAJ XHULIO (CASTELLANZESE 1921)

AGNELLI UMBERTO (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

CIKO SEVO (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

DEROSA DAVIDE (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

KOUDA RACHID (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)

ONETO LUCA (LAVAGNESE 1919)

SCALA FILIPPO (PONTDONNAZ)

VARVELLI GIANCARLO (PONTDONNAZ)

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)